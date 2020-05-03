ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту Відня можна буде пройти тест на коронавірус

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 18:57
В аеропорту Відня можна буде пройти тест на коронавірус
Фото: аеропорт Відня (flickr.com)

Пасажири з негативним результатом уникнуть обсервації

Міжнародний аеропорт Відня з понеділка, 4 травня, пропонуватиме пройти тестування на коронавірус пасажирам, які прилітатимуть до Австрії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, з понеділка іноземні пасажири зможуть відразу в аеропорту пройти ПЛР-тест на коронавірусу та отримати його результати за 2-3 години. Якщо результат тесту буде негативним, пасажир уникатиме двотижневої самоізоляції.

Зазначається, що тестування на коронавірус буде коштувати 190 євро. Також його зможуть пройти пасажири, які відлітатимуть з Відня. Наразі з аеропорту здійснюються регулярні рейси в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гамбург, Лісабон, Мінськ та Софію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останню добу в Україну спеціальними авіарейсами з-за кордону повернулися 400 громадян. Вчора державний кордон на в'їзд та виїзд перетнули близько 13 тисяч осіб. Зокрема, в аеропорт "Бориспіль" прибули спецрейси з Лівану, Болгарії та Кіпру.

Також РБК-Україна писало, що з 9 червня Кіпр планує відновити роботу аеропортів. Крім авіасполучення з червня почнуть працювати порти, які обслуговуватимуть круїзні лайнери. Послаблення карантину на Кіпрі почнеться 4 травня.

У глави МВС Молдови підтвердили коронавірус Південна Корея послабить карантин з 6 травня
Новини України АвстріяаэропортВенаКоронавірус
News
On Top