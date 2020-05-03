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В аэропорту Вены можно будет пройти тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 18:57
В аэропорту Вены можно будет пройти тест на коронавирус
Фото: аэропорт Вены (flickr.com)

Пассажиры с отрицательным результатом избегут обсервации

Международный аэропорт Вены с понедельника, 4 мая, будет предлагать пройти тестирование на коронавирус пассажирам, которые будут прилетать в Австрию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, с понедельника иностранные пассажиры смогут сразу в аэропорту пройти ПЦР-тест на коронавирус и получить его результаты за 2-3 часа. Если результат теста будет отрицательным, пассажир избежит двухнедельной самоизоляции.

Отмечается, что тестирование на коронавирус будет стоить 190 евро. Также его смогут пройти пассажиры, которые улетать из Вены. Сейчас из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки в Украину специальными авиарейсами из-за границы вернулись 400 граждан. Вчера государственную границу на въезд и выезд пересекли около 13 тысяч человек. В частности, в аэропорт "Борисполь" прибыли спецрейсы из Ливана, Болгарии и Кипра.

Также РБК-Украина писало, что с 9 июня Кипр планирует возобновить работу аэропортов. Кроме авиасообщения с июня начнут работать порты, которые будут обслуживать круизные лайнеры. Ослабление карантина на Кипре начнется 4 мая.

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