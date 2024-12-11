В аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба на фоне атаки дронов, - росСМИ

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее так называемый "глава" временно оккупированного Севастополя сообщал, что в Крыму работает противовоздушная оборона. По его словам, якобы фиксируется атака беспилотников.

При этом в сети уже появилась информация, что в районе Камышовой или Казачьей бухты был "прилет". Там виден дым.

Дроны продолжают фиксировать в небе над Балаклавой и аэродромом "Керчь".

К слову, ранее, по данным источников РБК-Украина в спецслужбах, украинские разведчики ударили беспилотниками по нефтебазе в Брянске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.