В аеропорту Сочі ввели режим закритого неба на тлі атаки дронів, - росСМИ

Вибухи у Криму

Нагадаємо, раніше так званий "глава" тимчасово окупованого Севастополя повідомляв, що у Криму працює протиповітряна оборона. За його словами, нібито фіксується атака безпілотників.

При цьому в мережі вже з'явилася інформація, що в районі Камишової чи Козачої бухти був "приліт". Там видно дим.

Дрони продовжують фіксувати у небі над Балаклавою та аеродромом "Керч".

Раніше, за даними джерел РБК-Україна в спецслужбах, українські розвідники вдарили безпілотниками по нафтобазі в Брянську.

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