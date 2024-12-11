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В аеропорту Сочі ввели режим закритого неба на тлі атаки дронів, - росСМИ

Ілюстративне фото: аеропорт Сочі призупинив роботу (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

В аеропорту Сочі сьогодні, 11 грудня, увечері ввели план "килим". Фактично, це означає режим закритого неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SHOT у Telegram та Mash у Telegram..

"План "килим" введений в аеропорту Сочі, повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє рейси з метою безпеки", - пише SHOT.

При цьому уточнюється, що причиною таких заходів є атака безпілотників на Краснодарський край.

 

Фото: затримка рейсів в Росії (t.me/mash)

За інформацією Mash, на посадку та виліт з аеропорту Сочі затримано 18 рейсів. Частину літаків відправили на запасні злітно-посадкові смуги у Мінеральних Водах, Владикавказі та Астрахані.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, раніше так званий "глава" тимчасово окупованого Севастополя повідомляв, що у Криму працює протиповітряна оборона. За його словами, нібито фіксується атака безпілотників.

При цьому в мережі вже з'явилася інформація, що в районі Камишової чи Козачої бухти був "приліт". Там видно дим.

Дрони продовжують фіксувати у небі над Балаклавою та аеродромом "Керч".

Раніше, за даними джерел РБК-Україна в спецслужбах, українські розвідники вдарили безпілотниками по нафтобазі в Брянську.

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