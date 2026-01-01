В аэропорту Польши задержали украинца с "глушилкой"

Отмечается, что мужчина в течение нескольких часов находился в кафе. При этом он имел при себе разложенный ноутбук и оборудование, которое вызвало подозрение у служб безопасности.

После задержания украинец не смог назвать цель своего пребывания в варшавском аэропорту и зачем ему понадобилось устройство.

"Сначала он утверждал, что является военным, потом говорил, что бизнесмен. Он также не объяснил, что делал в Польше, когда и с какой целью приехал", - рассказали собеседники издания.

Согласно данным польской прокуратуры, мужчине инкриминируют попытку действий, угрожающих безопасности воздушного движения. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде временного ареста сроком на один месяц.

Сейчас продолжается проверка изъятого ноутбука, телефона и "глушилки". При этом не исключено и привлечение Агентства внутренней безопасности Польши.