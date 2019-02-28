В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак, що летів з Стамбула до Москви

На борту літака знаходяться 122 пасажира

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Москву, запросил аварийную посадку в одесском аэропорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что Боинг 737 резко снизился над Одессой и сел. Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет сел в нормальном режиме. Специалисты проводили осмотр систем и агрегатов.

Отметим, что на борту самолета находятся 122 пассажира.

Вечером компания Turkish Airlines выслала резервный борт, который скоро приземлится в Одессе.

Напомним, самолет авиакомпании Fly Jamaica Airways со 126 людьми на борту совершил экстренную посадку в столице Гайаны Джорджтауне.

РБК-Украина писало, что самолет Wizz Air, направлявшийся по маршруту Кутаиси-Варшава, срочно приземлился в румынском аэропорту Отопени после угрозы взрыва бомбы на борту.

В Бостоне самолет авиалинии Iberia Airways, выполнявший рейс в Мадрид, совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем.