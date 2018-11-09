В Гайані при аварійній посадці лайнера Boeing постраждали шість чоловік

Фото: літак (twitter.com/MirrorBreaking)

Літак зі 126 людьми на борту здійснив екстрену посадку в столиці Джорджтауні

Літак авіакомпанії Fly Jamaica Airways зі 126 людьми на борту здійснив екстрену посадку в столиці Гайани Джорджтауні. В результаті інциденту шестеро людей постраждали, передає РБК-Україна з посиланням на NDTV.

За словами міністра транспорту країни Девіда Паттерсона, літак прямував з Гайани до канадського Торонто, але повернувся через проблему з гідравлічною системою. Також він додав, що ніхто з потерпілих не отримав травм, що загрожують їх життю.

Повідомляється, що літак під час гальмування після посадки викотився за межі посадкової смуги і зупинився лише після того, як його переднє шасі загрузла в піску.

В авіакомпанії Fly Jamaica Airways підтвердили, що Boeing 757-200 був пошкоджений під час посадки. На борту літака було 35 жителів Гайани, 82 канадця, а також американець, пакистанець і громадянин Тринідаду і Тобаго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський лайнер Boeing 757-200 авіакомпанії Icelandair, що летів з міста Орландо, штат Флорида, в столиці Ісландії Рейк'явіка, екстрено сів у канадському місті Сагеней через тріщини на лобовому склі.

В Бостоні літак авіакомпанії Iberia Airways, що виконував рейс до Мадрида, здійснив екстрену посадку через проблеу з двигуном.