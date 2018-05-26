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Інтерв'ю

Прикордонники затримали вболівальника, який значився у базі Інтерполу

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 02:09
Фото: квиток і паспорт затриманого уродженця Лівану (facebook.com/oleh.slobodyan)
Фото: квиток і паспорт затриманого уродженця Лівану (facebook.com/oleh.slobodyan)

Уродженець Лівану прямував на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 в Київ

Представники Державної прикордонної служби України затримали уродженця Лівану, який прибув на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 в Київ. Чоловік значився у базі даних Інтерполу, повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

Чоловіка затримали в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув з Каїра. Затриманий не має громадянства.

"У відношенні даного громадянина спрацювала база даних Інтерполу. Виявилося, що його розшукують в Іспанії за підробку документів. Даний громадянин затриманий і переданий в підрозділ Національної поліції. Прикордонники продовжують нести службу в посиленому варіанті", - написав спікер Держприкордонслужби України.

 

Під час слідування організованих груп вболівальників потрібно постійно бути напоготові. Так, під час оформлення...

Опубліковано Oleh Slobodyan 25 травня 2018 р.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018", прийнятий Верховною Радою 22 травня 2018 року.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Інтерпол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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