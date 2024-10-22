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В Ефремове Тульской области прозвучали взрывы: дроны атаковали два спиртзавода

Вторник 22 октября 2024 03:30
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В Ефремове Тульской области прозвучали взрывы: дроны атаковали два спиртзавода Фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 октября в Ефремове Тульской области РФ прозвучали взрывы. Город атаковали беспилотники, после чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, минимум два взрыва прозвучали в 02:10 и 02:15. Россияне утверждают, что город атаковали беспилотники. После этого рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука возник пожар.

В то же время, некоторые Telegram-каналы писали, что дроны могли упасть и в районе местной ТЭЦ.

Обновлено в 03:54

Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев подтвердил атаку дронов и заявил, что силы ПВО якобы "пресекли" ее.

В то же время он сообщает, что пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

"По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", - добавил он.

Напомним, что в ночь на 20 октября сразу в нескольких областях России работали силы ПВО из-за фиксации беспилотников. В частности, звучали взрывы и возникли пожары. По официальной информации, "отражение" атаки было как минимум в восьми регионах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР, который расположен в Брянской области России.

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