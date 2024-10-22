Дроны атаковали предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ, - росСМИ

Взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии "Биохим" в Тамбовской области, РФ. Также горело промышленное предприятие в Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Также в ночь на 22 октября в Ефремове Тульской области РФ прозвучали взрывы. Город атаковали беспилотники, после чего возник пожар. По словам местных властей, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

Кроме того, утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода. Сейчас они уже сняты. Местные СМИ писали об угрозе атаки БПЛА.

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