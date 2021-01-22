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В аеропорту Нідерландів затримали туристів з фальшивими тестами на коронавірус

Нідерланди, П'ятниця 22 січня 2021 07:33
В аеропорту Нідерландів затримали туристів з фальшивими тестами на коронавірус
Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

В аеропорту “Схіпхол”, що поблизу Амстердама, затримали дев'ять людей, які мали несправжній тест на коронавірус. Затриманим від 30 до 75 років.

Про це повідомляє NOS.

Двоє чоловіків та сім жінок хотіли сісти в літак, що прямував до Марокко.

“У аеропорту “Схіпхол” було затримано дев'ять людей, які мали фальшивий негативний результат тесту на коронавірус.”, - йдеться у повідомленні.

Слідство триває.

Нагадаємо, уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести комендантську годину на території країни. Обмеження почне діяти з суботи, 23 січня. Комендантська година триватиме щонайменше до 9 лютого.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів вирішив продовжити діючий в країні жорсткий карантин на три тижні. Він буде діяти як мінімум до 9 лютого.

Додамо, що з 15 грудня в Нідерландах діє локдаун. Всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, закриті.

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