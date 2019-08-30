Обмін полоненими: в аеропорту "Київ" сів військовий літак

В аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому можуть перебувати українські політв’язні. Про це повідомила радниця командувача Воєнно-морських сил України Вікторія Христенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Натомість, ще невідомо чи в тому літаку є люди.

"Сів військовий літак, але це поки що для нас це нічого не означає, бо ми не бачили людей", - зазначила вона.

Також повідомляється, що в аеропорт "Київ" прибули два військові літаки з гербом України на борту.

Нагадаємо, за даними екс-нардепа Мустафи Наєма, у список обміну полоненими потрапили Олег Сенцов, Володимир Балух, Микола Карпюк та Павло Гриб. Крім того, у список потрапили всі українські військовополонені моряки.

Зазначимо, що годину тому в офісі президента заявили, що процес обміну полоненими триває, інформація про його завершення не відповідає дійсності.В ОП заявили, що про звільнення політв'язнів президент Володимир Зеленський повідомить на офіційних каналах.

Сьогодні адвокат утримуваних в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що вони продовжують залишатися в СІЗО. Він також не виключив, що обмін полоненими через це можуть взагалі перенести на 3 вересня.

Нагадаємо, про те, що утримуваних Росією українських моряків вже доставили до Києва в рамках українсько-російського обміну "Крим.Реалії" повідомили рідні одного з моряків.