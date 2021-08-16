В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмують літаки: з'явилося відео

В Афганістані люди в розпачі штурмують літаки. Американські військові, які намагаються контролювати ситуацію в аеропорту Кабула, "змушені" були відкрити вогонь у повітря сьогодні вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.
Афганці вибігають на злітно-посадкову смугу і намагаються забратися у військово-транспортні літаки.
У самому Кабулі на вулицях тихо і безлюдно, пише The Guardian.
"Дивно бачити порожні вулиці без дипломатичних конвоїв, великих машини з гарматами. Я продовжу пекти тут хліб, але зароблю дуже маленькі гроші. Охоронці, які були моїми друзями, пішли", - сказав Гул Мохаммед Хакім, пекар з магазинчика в цьому районі.