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В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмують літаки: з'явилося відео

Автор: Анастасія Рокитна

В Афганістані люди в розпачі штурмують літаки. Американські військові, які намагаються контролювати ситуацію в аеропорту Кабула, "змушені" були відкрити вогонь у повітря сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

Афганці вибігають на злітно-посадкову смугу і намагаються забратися у військово-транспортні літаки.

У самому Кабулі на вулицях тихо і безлюдно, пише The Guardian.

"Дивно бачити порожні вулиці без дипломатичних конвоїв, великих машини з гарматами. Я продовжу пекти тут хліб, але зароблю дуже маленькі гроші. Охоронці, які були моїми друзями, пішли", - сказав Гул Мохаммед Хакім, пекар з магазинчика в цьому районі.

Нагадаємо, український літак забрав з Кабула громадян п'яти країн.

Зазначимо, більше 60 країн зажадали вільної евакуації своїх громадян з Афганістану.

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Афганистан