В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты: появилось видео

В Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.
Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.
В самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian.
"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", - сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.