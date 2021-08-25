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В аеропорту Кабула 10 тисяч людей очікують евакуації, - Пентагон

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Кабул, Середа 25 серпня 2021 19:33
В аеропорту Кабула 10 тисяч людей очікують евакуації, - Пентагон Фото: в аеропорту Кабула 10 тисяч людей очікують евакуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В аеропорту Кабула понад 10 тисяч людей очікують евакуацію з Афганістану. Однак їх число може збільшитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Генерал-майор армії США, заступник директора об'єднаного штабу з безпеки регіональних операцій Хенк Тейлор заявив, що метою операції з евакуації залишається "вивезти якомога більше людей і як можна більш ефективно і безпечно".

За його словами, 42 військові літаки США-37 літаків C17 і п'ять літаків C130-вивезли вчора з Афганістану 11 200 американських військовослужбовців і 7800 військовослужбовців 48 союзників.

При цьому Тейлор додав, що кожні 39 хвилин з аеропорту Кабула вилітав літак.

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