В аеропорту Кабула 10 тисяч людей очікують евакуації, - Пентагон

В аеропорту Кабула понад 10 тисяч людей очікують евакуацію з Афганістану. Однак їх число може збільшитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Генерал-майор армії США, заступник директора об'єднаного штабу з безпеки регіональних операцій Хенк Тейлор заявив, що метою операції з евакуації залишається "вивезти якомога більше людей і як можна більш ефективно і безпечно".

За його словами, 42 військові літаки США-37 літаків C17 і п'ять літаків C130-вивезли вчора з Афганістану 11 200 американських військовослужбовців і 7800 військовослужбовців 48 союзників.

При цьому Тейлор додав, що кожні 39 хвилин з аеропорту Кабула вилітав літак.