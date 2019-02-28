Через конфлікт Індії і Пакистана в аеропорту в Делі застрягли українці

Наразі вирішується питання про повернення українців додому

Из-за того, что в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном был отменен ряд авиарейсов, в аэропорту в Дели застряла группа украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД в Twitter "Украинцам в мире".

Как сообщается, сейчас решается вопрос о возвращении граждан Украины домой. Сейчас этот вопрос находится на контроле консульской службы.

"В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в м/а им. И.Ганди в Дели. Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении Украины к группе соотечественников. Вопрос - на контроле консульской службы", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 27 февраля, сообщалось, что из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией задерживается рейс Международных авиалиний Украины (МАУ) PS392 сообщением Дели-Киев.

Также сообщалось, что посольство Украины в Республике Индия рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта с Пакистаном.

РБК-Украина писало, что ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель, который нарушил воздушное пространство Индии. После этого Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство.