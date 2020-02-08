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В аеропорту Харкова посилили контроль через коронавірус

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 12:26
В аеропорту Харкова посилили контроль через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Харківська область забезпечена всім необхідним для виявлення і лікування коронавірусу

В аеропорту Харкова та на митному пункті пропуску "Гаптовка" посилили перевірку у зв'язку з поширенням нового коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

За словами глави Харківської ОДА Олексія Кучера, на даний момент Харківська область забезпечена всім необхідним для виявлення і лікування хворих коронавірусом.

"Додатково виділені кошти в розмірі 600 тис. грн, з них 100 тис. - на тестові системи для діагностики. Посилена перевірка на "Гоптівка", в аеропорту. Додатково проведено навчання співробітників тих установ, які повинні визначати людей з відповідними симптомами", - повідомив Кучер.

Також він зазначив, що на даний момент жодного випадку коронавірусу в області не було зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні встановив тимчасові обмеження для осіб, які прибули з китайської провінції Хубей через коронавірус. Зокрема, такі особи будуть ізолюватися на період 14 днів у спеціальні установи.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні перші тест-системи для виявлення коронавірусу. Результати проб, взятих за допомогою тест-системи, будуть відомі протягом 5-7 годин.

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