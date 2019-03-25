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В аеропорту Франкфурта скасували 68 рейсів

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 16:34
В аеропорту Франкфурта скасували 68 рейсів
Ілюстративне фото (twitter.com TheLocalGermany)

Скасування рейсів сталося через збій в програмному забезпеченні

У першій половині дня в понеділок, 25 березня, в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) були скасовані 68 рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що 68 з 1400 рейсів були скасовані через збій програмного забезпечення в одному з центрів Німецької служби безпеки польотів (DFS), який знаходиться в Лангені поблизу Франкфурта і контролює регіон між Боденським озером, кордоном з Нідерландами, Касселем і Тюрінгією. У зв'язку з виниклими проблемами пропускна спроможність центру знижена на 25 відсотків.

При цьому 46 із цих рейсів анулювала авіакомпанія Lufthansa. В результаті в потрібний час не зможуть вилетіти 4500 пасажирів.

За даними авіакомпанії, скасовані насамперед рейси, які повторюються з невеликими інтервалами часу.

Судячи з усього, частина польотів буде скасовано і в найближчі дні. Збій в програмному забезпеченні передбачається усунути в ніч на 28 березня.

Інші диспетчерські центри DFS у Мюнхені, Бремені та Карлсруе від комп'ютерного збою не постраждали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що норвезька авіакомпанія Norwegian вимагатиме від компанії Boeing компенсації після скасування рейсів над країнами Євросоюзу.

Нагадаємо Lufthansa, найбільша авіакомпанія в Європі, скасувала не менш 414 рейсів 15 січня через страйки робітників у німецьких аеропортах.

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