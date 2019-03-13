Норвезька авіакомпанія вимагає компенсацію від Boeing

Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com)

Більшість рейсів Norwegian здійснює в країни ЄС

Норвезька авіакомпанія Norwegian вимагатиме від компанії Boeing компенсації після скасування рейсів над країнами Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на E 24.

Як зазначається, оскільки більшість рейсів Norwegian здійснює саме до ЄС, рішення Брюсселя ускладнило роботу перевізника.

На питання, чому Boeing повинен платити норвежцям, якщо обмеження вводили для європейців, глава відділу зі зв'язків з громадськістю Norwegian Лассе Сандакер-Нільсен відповів, що оскільки мова йде про зовсім нові літаки, авіакомпанія має право розраховувати на те, що вони будуть експлуатуватися на регулярній основі.

Представник Norwegian не уточнив, як відреагував Boeing на їх вимогу. За його словами, діалог на цю тему ведеться, а про остаточну суму компенсації можна буде говорити виходячи з терміну, протягом якого будуть діяти обмеження.

Всього у Norwegian 18 літаків Boeing 737 MAX. Замінити їх авіакомпанія може старішими Boeing 737-800.

РБК-Україна писало, що Європейський союз призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 до з'ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії, яка відбулася 10 березня. Натомість у США не відмовилися від використання цих літаків.

Нагадаємо, Після аварії Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії ринкова капіталізація авіакомпанії Boeing впала на 26,6 млрд доларів.

Зазначимо, 10 березня літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Загинули 157 людей. Це друга аварія літака цієї моделі - 29 жовтня 2018 Boeing 737 MAX 8 розбився в Індонезії.