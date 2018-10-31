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В уряді розробляють програму підтримки українських авіакомпаній

Новини » Інфраструктура    31.10.2018 - 12:05
Ілюстративне фото (facebook.com/Міністерство-інфраструктури-України)
Ілюстративне фото (facebook.com/Міністерство-інфраструктури-України)

МІУ і Кабмін готують програму, щоб можна було здешевити лізинг літаків для українських авіаперевізників

Міністерство інфраструктури разом з Кабінетом міністрів розробляють програму для підтримки розвитку авіакомпаній України. Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає РБК-Україна в матеріалі "В гонитві за пасажиром: як і чому посилилася конкуренція на українському авіаринку"

За словами чиновника, у Мінінфраструктури є вже бачення розвитку авіаринку.

"Зараз ми працюємо спільно з Кабміном над розробкою програми підтримки вітчизняних авіакомпаній для того, щоб можна було здешевити лізинг літаків для українських авіаперевізників, зокрема, літаків "Антонов", - повідомив Омелян.

Також він додав, що міністерство не бачить активного розвитку ринку авіаперевезень без нових аеродромів.

"Через два роки ми досягнемо максимуму можливого обслуговування пасажиропотоку в державних аеропортах Борисполя та Львова. Тому вже зараз необхідно думати, що буде далі", - вважає Омелян.

Міністр уточнив, що зараз за кошти держбюджету добудовується аеропорт в Одесі.

"Мені важливо, щоб влітку наступного року літаки полетіли з нової злітно-посадкової смуги у цьому місті. Крім того, ми бачимо, що і за рахунок муніципальних органів влади фінансується відновлення аеропортів. У результаті, якщо в 2015 році в Україні було п'ять-шість діючих аеропортів, то зараз рейси здійснюються майже в 12. Але і цього недостатньо. Україна може і повинна літати більше", - підкреслив Омелян.

Нагадаємо, в Мінінфраструктури вважають, що для забезпечення конкуренції у сфері внутрішніх пасажирських авіаперевезень необхідно, щоб на український ринок вийшли ще мінімум дві-три авіакомпанії.

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