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Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Берліні через "надзвичайну ситуацію в повітрі"

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Берлін, Понеділок 31 травня 2021 12:54
Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Берліні через "надзвичайну ситуацію в повітрі" Фото: літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Берліні (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Пасажирський літак Ryanair, який здійснював рейс з Дубліна до Кракова, здійснив аварійну посадку в Берліні в неділю. Пасажирам довелося продовжувати свою подорож на іншому літаку.

Про інцидент повідомила німецька поліція, передає DW.com.

Рейс, на борту якого перебували 160 осіб, прямував із Дубліна до Кракова, він сів в аеропорту Берлін-Бранденбург трохи після 20:00. (21:00 за Києвом) у неділю. На місце події прибула федеральна поліція Німеччини. Вони використовували собак-детекторів для огляду багажу перед тим, як його завезли в аеропорт.

Представник поліції Берліна повідомила, що співробітники не виявили жодної небезпеки.

"Пасажири відновлять свою подорож до Польщі на іншому літаку", - сказала представник поліції AFP без інших подробиць.

Пасажири змогли продовжити подорож на іншому літаку, що його замінив близько 4 ранку за місцевим часом.

Причина позапланової посадки ще не до кінця зрозуміла. Представник аеропорту Ян-Петер Хаак сказав газеті Bild, що літак Ryanair здійснив посадку після повідомлення про надзвичайну ситуацію в повітрі, і "тому негайно отримав дозвіл на посадку в аеропорту Берліна".

Bild повідомив, що несподівана посадка сталася нібито після повідомлення про загрозу вибуху бомби, проте поліція не коментувала публічно подробиці операції.

Інцидент стався через тиждень після того, як рейс Ryanair був змушений приземлитися в столиці Білорусі Мінську, після чого влада заарештувала журналіста Романа Протасевича на борту. Вимушена посадка спричинила міжнародний резонанс, і Європейський Союз згодом закликав свої авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі.

Офіційною причиною вимушеної посадки в Мінську рейсу Ryanair було нібито повідомлення про загрозу вибуху.

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