ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв торнадо в США зросла

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 17:41
Кількість жертв торнадо в США зросла
Фото: наслідки Торнадо в Техасі (twitter.com/ARomero_WX)

В результаті торнадо в США загинули чотири людини

Кількість жертв торнадо в США зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал ABC.

Повідомляється, що в результаті декількох торнадо, які обрушилися на Техас і Міссісіпі, загинули не менше чотирьох осіб. Загибель двох з них підтверджена в окрузі Монро (штат Міссісіпі), де смерчі завдали серйозної шкоди населеному пункту Хемілтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Франклін у Техасі через торнадо загинули дві дитини, ще близько десяти осіб отримали травми. Крім того, 25 осіб госпіталізовано з травмами різної тяжкості в місті Альто. Торнадо призвели до порушення електропостачання. Більш 150 тисяч будинків і підприємств знеструмлені в штатах Техас, Міссісіпі, Міссурі, Алабама і Луїзіана.

На початку березня в результаті двох торнадо в Алабамі (США) загинули не менше 23 осіб. Стихійне лихо серйозно вдарило по великому місті Оберн. Також повідомлялося про руйнування в населеному пункті Борегар, де були пошкоджені сотні будинків. Через торнадо були знеструмлені десятки тисяч споживачів.

 

У США випробували гігантський літак для запуску космічних ракет
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиЖертвыторнадо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся