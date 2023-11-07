В аэропортах Бразилии развернут тысячи военных: в чем причина

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил о проведении военной операции, направленной против банд наркоторговцев. В аэропортах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и вдоль западной границы Бразилии в рамках этих усилий разместят тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На этой неделе в аэропорт Рио-де-Жанейро и международный аэропорт Гуарульюс в Сан-Паулу будут направлены 600 военнослужащих военно-воздушных сил.

Более 1000 военнослужащих флота будут работать в контейнерных портах Рио и Итагуаи в штате Рио и Сантос в штате Сан-Паулу, откуда, по словам бразильской прокуратуры, ежемесячно в Европу доставляется огромное количество южноамериканского кокаина.

Между тем, 2000 военнослужащих активизируют свою деятельность вдоль западных границ Бразилии с Парагваем и Боливией, через которые протекает значительная часть марихуаны, кокаина и оружия, незаконно попадающих в Бразилию.

Объявляя о военной операции на прошлой неделе, Лула сказал, что федеральное правительство намерено помочь Бразилии "освободиться от организованной преступности, банд, торговли наркотиками и оружием".

Ситуация в Бразилии

Издание отмечает, что в последние месяцы "вооруженные до зубов" банды активизировали свои усилия. Так, в конце прошлого месяца группировка, известная как " milicias", остановила движение в большей части западного Рио-де-Жанейро, поджег десятки автобусов и поезд, чтобы не допустить ареста одного из самых разыскиваемых боссов мафии города.

А в начале октября трое врачей были застрелены возле пятизвездочной пляжной гостиницы - позже оказалось, что его якобы спутали с криминальным авторитетом из другой банды.

Кроме того, общественный резонанс вызвали фотографии, обнародованные полицией из дронов, на которых изображены наркоторговцы с оружием в руках, проводящие тренировки в партизанском стиле в разветвленных фавелах вблизи международного аэропорта Рио.

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