В аеропортах Бразилії розгорнуть тисячі військових: в чому причина

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва оголосив про проведення військової операції, направленої проти банд наркоторговців. В аеропортах Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу та вздовж західного кордону Бразилії в рамках цих зусиль розмістять тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Цього тижня до аеропорту Ріо-де-Жанейро та міжнародного аеропорту Гуарульюс у Сан-Паулу буде направлено 600 військовослужбовців військово-повітряних сил.

Понад 1000 військовослужбовців флоту працюватимуть у контейнерних портах Ріо та Ітагуаї в штаті Ріо та потру Сантос у штаті Сан-Паулу, звідки, за словами бразильської прокуратури, щомісяця до Європи доставляється величезна кількість південноамериканського кокаїну.

Тим часом 2000 військовослужбовців активізують свою діяльність уздовж західних кордонів Бразилії з Парагваєм і Болівією, через які протікає значна частина марихуани, кокаїну та зброї, які незаконно потрапляють до Бразилії.

Оголошуючи про військову операцію минулого тижня, Лула сказав, що федеральний уряд має намір допомогти Бразилії "звільнитися від організованої злочинності, банд, торгівлі наркотиками та зброєю".

Ситуація в Бразилії

Видання зазначає, що останніми місяцями "озброєні до зубів" банди активізували свої зусилля. Так, наприкінці минулого місяця угрупування, відоме як " milicias" зупинило рух в більшій частині західного Ріо-де-Жанейро, підпаливши десятки автобусів та потяг, щоб не допустити арешту одного з найбільш розшукуваних босів мафії міста.

А початку жовтня трьох лікарів було застрелено біля п’ятизіркового пляжного готелю - пізніше виявилось, що його нібито сплутали з кримінальним авторитетом з іншої банди.

Крім того, громадський резонанс викликали фотографії, оприлюднені поліцією з дронів, на яких зображено наркоторговців із зброєю в руках, що проводять тренування в партизанському стилі в розгалужених фавелах поблизу міжнародного аеропорту Ріо.

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