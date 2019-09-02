Рейси з аеропорту "Київ" перенесли в "Бориспіль"

З 1 вересня до 12 вересня рейси десяти авіакомпаній з аеропорту "Київ" їм. Ігоря Сікорського обслуговуються у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це раніше повідомляв перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне в Facebook.

Як повідомляється на сайті аеропорту "Бориспіль" тепер є табло, де зазначений графік рейсів на поточну та наступну добу

З терміналу D будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia і LOT з аеропорту "Київ" (Жуляни) також будуть обслуговуватися в терміналі D. В терміналі F будуть обслуговувати рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Київ" їм. Ігоря Сікорського не буде обслуговувати пасажирів протягом 10 днів. Робота аеропорту буде припинено з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

Раніше аеропорт "Київ" призупиняв роботу після інциденту з літаком Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia Airlines.