Аеропорт, вокзал та школи: у Києві повідомили про масові мінування

У Києві надійшло повідомлення щодо мінування низки об'єктів міста. Правоохоронці наразі проводять перевірку.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Так, нам надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів у Києві. Наразі триває перевірка", - повідомили у поліції.
Як повідомили виданню правоохоронці, до переліку зазначених об'єктів входять: аеропорт "Київ" (Жуляни), залізничний вокзал, а також ряд шкіл міста.
Втім, чи проводиться наразі евакуація у школах Києва, наразі не відомо.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила мережу псевдомінерів у Черкаській області, яку координували з території Росії.
Додамо, за даними МВС, 70% повідомлень про мінування в січні надходять з Росії та Білорусі.