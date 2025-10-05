Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестного летающего объекта, - СМИ

Полет неизвестного шара был замечен над воздушными воротами литовской столицы вечером в субботу, 4 октября.

По словам руководителя Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.

Представительница государственного предприятия "Литовские аэропорты" (LTOU) отметила, что рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты Каунаса и Риги.

По данным сайта Flightradar24.com, один рейс из Турции был направлен в Гданьский аэропорт. Вильнюсский аэропорт сейчас выясняет причины сбоев, однако предполагается, что вблизи аэропорта мог летать воздушный шар.

"Сейчас воздушное пространство закрыто, (...) ситуация меняется ежеминутно", - сообщили в LTOU.

Читатель портала LRT.lt рассказал, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. После приземления в Латвии пилот объявил, что самолет попытается вернуться в Вильнюс, как только будет получено разрешение.

Впрочем, после часа ночи, читатель сообщил, что для пассажиров рейса организовали автобус из латвийской столицы.

По данным Flightradar24, аэропорт Вильнюса был закрыт в 01:30 по Киевскому времени. За последние несколько часов были перенаправлены 8 рейсов, направлявшихся в литовскую столицу