Аеропорт "Полтава" наступного тижня здійснить перший міжнародний рейс

Міжнародний аеропорт "Полтава" 26 березня здійснить перший міжнародний рейс, який виконає авіакомпанія SkyUP до Шарм-еш-Шейху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Повідомляється, що минулого року було відкрито пункт пропуску через державний кордон, і відтоді аеропорт має статус міжнародного.

"26 березня відбудеться перший рейс авіакомпанії SkyUP до Шарм-еш-Шейху. За попередньою інформацією, 98% квитків вже розкуплено", - сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інспектуючи аеропорт "Полтава".

Фото: аеропорт "Полтава" (facebook.com/Міністерство-інфраструктури-України)

Зазначимо, що Кабінет міністрів України присвоїв аеропорту Полтави статус міжнародного у грудні 2017 року.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 березня, аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися сюди з літа 2016 року. Очікується, що з 15 березня 2019 року в Україні запустять авіарейси сполученням Київ-Львів-Ужгород.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив опрацювати питання запуску аеропорту "Маріуполь".