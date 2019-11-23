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Аеропорту "Львів" призупинив роботу через інцидент з літаком

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 10:29
Аеропорту "Львів" призупинив роботу через інцидент з літаком
Фото: міжнародний аеропорт "Львів" (facebook.com/LvivAirport)

Літак викотився за межі злітної смуги

У суботу, 23 листопада, в міжнародному аеропорту "Львів" літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого робота аеропорту була призупинена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеоропорту в Facebook.

Як повідомляється, близько 7-ї години ранку через складні погодні умови літак авіакомпанії МАУ, що мав виконувати рейс в Київ, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Пасажирів було негайно евакуйовано, ніхто не постраждав.

На час виконання робіт з евакуації літака зі злітно-посадкової смуги робота аеропорту призупинена. Планується, що міжнародний аеропорт "Львів" відновить роботу після 12:00.

Аеропорту &quot;Львів&quot; призупинив роботу через інцидент з літаком

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, в міжнародному аеропорту "Одеса" літак Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані понад 130 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Через подію була призупинена робота аеропорту.

Того ж дня одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку приватного літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс до Дубай, на зльоті також підломилася стійка шасі.

Аеропорт "Одеса" відновив роботу В аеропорту Одеси скасовані всі рейси через аварію літака
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