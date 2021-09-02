Аеропорт Кабула відновить роботу в п'ятницю, - Tolo News
Аеропорт афганської столиці відновить свою роботу в п'ятницю. В аеропорту Кабула почнуть здійснювати внутрішні перельоти по країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tolo News.
"Керівництво аеропорту Кабула заявляє, що внутрішні рейси по країні почнуться в п'ятницю, в той час як іноземним рейсам ще потрібен час для початку", - йдеться в повідомленні.
При цьому видання зазначає, що технічні групи з Катару і Туреччини прибули в Кабул на запрошення талібів для відкриття аеропорту Кабула.
Нагадаємо, аеропорт Кабула припинив свою роботу 31 Серпня.
Раніше повідомлялося, що Катар співпрацює з талібами і Туреччиною для відновлення роботи аеропорту Кабула.
Крім того, Анкара передала бойовикам "Талібану" свої пропозиції щодо забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Кабула.