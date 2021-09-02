ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Передали талібам свої ідеї щодо забезпечення безпеки в аеропорту Кабула, - глава МЗС Туреччини

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 02 вересня 2021 15:59
Передали талібам свої ідеї щодо забезпечення безпеки в аеропорту Кабула, - глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини (wikimedia.by/Preiss _MS)
Автор: Тіберій Юрик

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара передала бойовикам "Талібану" свої пропозиції щодо забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Кабула.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС країни.

За його словами, Туреччина отримала пропозиції про співпрацю по аеропорту Кабула як від талібів, так і від представників інших країн.

"Всі їх ми оцінюємо. Це не одна справа, яку візьмуть на себе Катар або Туреччина. Ми передали наші ідеї про безпеку (аеропорту Кабула, - ред.) талібам", - сказав Чавушоглу.

Чавушоглу додав, що до забезпечення безпеки в аеропорту Кабула також можуть залучити приватні компанії.

Нагадаємо, що Катар співпрацює з талібами і Туреччиною для відновлення функціонування роботи аеропорту Кабула.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Турция
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років