Передали талібам свої ідеї щодо забезпечення безпеки в аеропорту Кабула, - глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара передала бойовикам "Талібану" свої пропозиції щодо забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Кабула.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяв у глави МЗС країни.

За його словами, Туреччина отримала пропозиції про співпрацю по аеропорту Кабула як від талібів, так і від представників інших країн.

"Всі їх ми оцінюємо. Це не одна справа, яку візьмуть на себе Катар або Туреччина. Ми передали наші ідеї про безпеку (аеропорту Кабула, - ред.) талібам", - сказав Чавушоглу.

Чавушоглу додав, що до забезпечення безпеки в аеропорту Кабула також можуть залучити приватні компанії.