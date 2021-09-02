Аэропорт Кабула возобновит работу в пятницу, - Tolo News
Аэропорт афганской столицы возобновит свою работу в пятницу. В аэропорту Кабула начнут осуществлять внутренние перелеты по стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo News.
"Руководство аэропорта Кабула заявляет, что внутренние рейсы по стране начнутся в пятницу, в то время как иностранным рейсам еще нужно время для начала", - говорится в сообщении.
При этом издание отмечает, что технические группы из Катара и Турции прибыли в Кабул по приглашению талибов для открытия аэропорта Кабула.
Напомним, аэропорт Кабула прекратил свою работу 31 августа.
Ранее сообщалось, что Катар сотрудничает с талибами и Турцией для возобновления работы аэропорта Кабула.
Кроме того, Анкара передала боевикам "Талибана" свои предложения насчет обеспечения безопасности в международном аэропорту Кабула.