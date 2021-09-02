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Аэропорт Кабула возобновит работу в пятницу, - Tolo News

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Кабул, Четверг 02 сентября 2021 19:02
Аэропорт Кабула возобновит работу в пятницу, - Tolo News Фото: Аэропорт Кабула возобновит работу в пятницу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Аэропорт афганской столицы возобновит свою работу в пятницу. В аэропорту Кабула начнут осуществлять внутренние перелеты по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo News.

"Руководство аэропорта Кабула заявляет, что внутренние рейсы по стране начнутся в пятницу, в то время как иностранным рейсам еще нужно время для начала", - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что технические группы из Катара и Турции прибыли в Кабул по приглашению талибов для открытия аэропорта Кабула.

Напомним, аэропорт Кабула прекратил свою работу 31 августа.

Ранее сообщалось, что Катар сотрудничает с талибами и Турцией для возобновления работы аэропорта Кабула.

Кроме того, Анкара передала боевикам "Талибана" свои предложения насчет обеспечения безопасности в международном аэропорту Кабула.

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