RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Аеропорт Кабулу можуть передати під контроль ООН

Автор: Сергій Пишкін

Організація Об'єднаних Націй може продовжити контролювати роботу аеропорту в Кабулі після того, як Афганістан залишать військовослужбовці США. Про відповідну ініціативу заявили уряди Франції та Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France24.

Франція та Великобританія виступили з ініціативою зробити хаб для гуманітарних місій під егідою ООН на території аеропорту Кабулу, де сьогодні проходить евакуація місцевих мешканців та громадян інших країн.

"Це вкрай важливо. Це забезпечило б основу для невідкладних дій ООН і дозволило б міжнародній спільноті й кожному в рамках повноважень продовжувати чинити тиск на талібів", - відзначив президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США наразі перебувають на фінальному етапі евакуації з Афганістану.

Також РБК-Україна писало про те, що представники радикального руху "Талібан" запропонували Туреччині взяти під контроль роботу аеропорту в Кабулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНАфганистанКабул