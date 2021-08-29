Аеропорт Кабулу можуть передати під контроль ООН

Організація Об'єднаних Націй може продовжити контролювати роботу аеропорту в Кабулі після того, як Афганістан залишать військовослужбовці США. Про відповідну ініціативу заявили уряди Франції та Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France24 .

Франція та Великобританія виступили з ініціативою зробити хаб для гуманітарних місій під егідою ООН на території аеропорту Кабулу, де сьогодні проходить евакуація місцевих мешканців та громадян інших країн.

"Це вкрай важливо. Це забезпечило б основу для невідкладних дій ООН і дозволило б міжнародній спільноті й кожному в рамках повноважень продовжувати чинити тиск на талібів", - відзначив президент Франції Емманюель Макрон.