Аеропорт Харкова скасував кілька рейсів через туман

Харківський аеропорт сьогодні, 18 листопада, скасував кілька рейсів через туман. Про це йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту в Facebook.

Повідомляється, що зв'язку зі складними метеоумовами (туман) в розкладі рейсів аеропорту "Харків" скасовано рейси Харків-Київ PS 024 і Харків-Стамбул TK 6882. Крім того, затримані рейси Харків-Київ PQ 162, Харків-Шарм-ель-Шейх PQ 7121, Харків-Стамбул PC 427.

Також є зміни у прибутті рейсів:

Київ-Харків PS 794 (МАУ) скасовано;

Стамбул-Харків TK 1473 (Turkish Airlines) скасовано;

Київ-Харків PQ 161 (SkyUp Airlines) затриманий до 18:40;

Стамбул-Харків TK 6881 (Turkish Airlines) скасовано;

Харків-Стамбул PC 426 (Pegasus Airlines) затримано до 16:30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні оголосили перший рівень небезпеки через туман. Зокрема, за даними Гідрометцентру, 19 листопада вночі та в першій половині дня в більшості областей очікується туман. Видимість становитиме 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде різке похолодання.