В аеропорт Ганновера в’їхав автомобіль, усі рейси скасовано

Поліція затримала водія
Аеропорт німецького міста Ганновер сьогодні, 29 грудня, призупинив роботу після того, як автомобіль протаранив ворота та в'їхав у зону для обслуговування літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Ганновера в Twitter.
Як повідомляється, інцидент стався о 15:40 за місцевим часом.
Поліція затримала водія, однак не повідомила, чи діяв він умисно.
Усі рейси з аеропорту Ганновер-Лангенхаген скасовані.
Окрім того, аеропорт не приймає інші літаки через розслідування інциденту.
Нагадаємо, у берлінському аеропорту "Шенефельд" поліція затримала чоловіка, одягненого в підозрілий жилет з проводами. Чоловік погрожував силам безпеки аеропорту пивною пляшкою.
Окрім того, на сході Лондона через підозрілий автомобіль, припаркований на стоянці біля торгового центру Westfield, евакуювали вокзал та станцію метро.
Також раніше РБК-Україна писало, що з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювали людей.