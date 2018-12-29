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В аеропорт Ганновера в’їхав автомобіль, усі рейси скасовано

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 20:58
В аеропорт Ганновера в’їхав автомобіль, усі рейси скасовано
Фото: аеропорт Ганновера (ktk.kz)

Поліція затримала водія

Аеропорт німецького міста Ганновер сьогодні, 29 грудня, призупинив роботу після того, як автомобіль протаранив ворота та в'їхав у зону для обслуговування літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Ганновера в Twitter.

Як повідомляється, інцидент стався о 15:40 за місцевим часом.

Поліція затримала водія, однак не повідомила, чи діяв він умисно.

Усі рейси з аеропорту Ганновер-Лангенхаген скасовані.

Окрім того, аеропорт не приймає інші літаки через розслідування інциденту.

В аеропорт Ганновера в’їхав автомобіль, усі рейси скасовано

Нагадаємо, у берлінському аеропорту "Шенефельд" поліція затримала чоловіка, одягненого в підозрілий жилет з проводами. Чоловік погрожував силам безпеки аеропорту пивною пляшкою.

Окрім того, на сході Лондона через підозрілий автомобіль, припаркований на стоянці біля торгового центру Westfield, евакуювали вокзал та станцію метро.

Також раніше РБК-Україна писало, що з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювали людей.

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