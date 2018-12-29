В аэропорт Ганновера въехал автомобиль, все рейсы отменены

Полиция задержала водителя
Аеропорт немецкого города Ганновер сегодня, 29 декабря, приостановил работу после того, как автомобиль протаранил ворота и въехал в зону для обслуживания самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ганновера в Twitter.
Как сообщается, инцидент произошел в 15:40 по местному времени.
Полиция задержала водителя, однако не сообщила, действовал он умышленно.
Все рейсы из аэропорта Ганновер-Лангенхаген отменены.
Кроме того, аэропорт не принимает другие самолеты из-за расследования инцидента.
Напомним, в берлинском аэропорту "Шенефельд" полиция задержала мужчину, одетого в подозрительный жилет с проводами. Мужчина угрожал силам безопасности аэропорта пивной бутылкой.
Кроме того, на востоке Лондона через подозрительный автомобиль, припаркованный на стоянке возле торгового центра Westfield, эвакуировали вокзал и станцию метро.
Также ранее РБК-Украина писало, что из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне федеральная полиция Германии эвакуировали людей.