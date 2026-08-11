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Аэропорт Ганновера несколько раз закрывали ночью: полиция гонялась за неизвестным дроном

17:50 11.08.2026 Вт
2 мин
Инцидент с участием беспилотника снова произошел в Германии
aimg Елена Бджола
Фото: аэропорт Ганновера в Германии (Getty Images)

В ночь на вторник аэропорт в Ганновере периодически закрывали. На его территории обнаружили дрон, который два часа преследовала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Неизвестный дрон в аэропорту Ганновера

В аэропорту Ганновер-Лангенгаген ночью увидели неизвестный беспилотник. Так что взлетно-посадочную полосу и воздушное пространство неоднократно закрывали, пишет издание.

Кроме этого:

  • перенаправляли грузовой самолет,
  • откладывали несколько запланированных вылетов и прилетов.

В полиции отметили, что из-за критической важности инфраструктуры "нельзя исключать возможность гибридной деятельности".

Впрочем, они не могут утверждать, существует ли связь с инцидентом с дроном в Лейпциге.

Несмотря на то, что устройство для обнаружения дронов имеется в Федеральной полиции - оно этого беспилотника не обнаружило, отметило издание. Поэтому правоохранители предполагают, что дрон не является коммерчески доступной моделью, на выявление которых рассчитаны существующие технологии.

Беспилотник в Лейпциге

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 5 августа аэропорт в немецком Лейпциге останавливал работу после того, как у взлетной полосы обнаружили подозрительный предмет.

Еще в Германии сообщили новые детали по поводу инцидента с дроном, начиненным взрывчаткой, возле украинского самолета в аэропорту Лейпцига. Продолжается работа над средствами защиты от беспилотников, чтобы обеспечить готовность к новым атакам.

Также стало известно, что FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолета Ан-124 "Руслан" именно там, где находятся топливные баки. Так что инцидент в аэропорту Лейпцига был целенаправленной атакой.

Кроме того, на дроне со взрывчаткой, атаковавшей украинский грузовой самолет в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, обнаружили след ДНК. Он был ранее зафиксирован в Литве.

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