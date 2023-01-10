Первый запуск спутников с территории Британии провалился из-за аномалии

В понедельник вечером компания Virgin Orbit произвела первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Однако ракете помешала выйти на орбиту аномалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Модифицированный самолет "Боинг-747" около 22.00 по Гринвичу взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников.

Примерно через полтора часа полета на запад через Атлантический океан "Боинг-747" на высоте примерно 10,7 км успешно выпустил ракету, которая затем запустила двигатель первой ступени и начала подъем на орбиту.

На высоте более 500 км над Землей ракета LauncherOne должна была вывести на орбиту девять небольших спутников, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях: от наблюдения за океаном до навигационных функций.

Однако производящая запуск компания Virgin Orbit сообщила, что "аномалия" помешала ракете выйти на низкую околоземную орбиту, где она должна была выпустить спутники.

Virgin Orbit сообщила, что изучает информацию.

"Боинг-747", выпустивший ракету, вернулся обратно и приземлился в Корнуолле.

Как сообщалось, первый запуск с британской территории должен был стать важной вехой в развитии космической индустрии страны.

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