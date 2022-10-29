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С аэродрома Чернобаевки оккупанты вывезли всю технику (спутниковые снимки)

Фото: с аэродрома Чернобаевки оккупанты вывезли всю технику (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталия Гурковская

С аэродрома в Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты вывели свою технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом".

"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", - говорится в сообщении.

При этом в "Страткоме" напоминают, что с начала оккупации Херсонской области, даже постоянные уничтожения кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту, не были поводом покинуть их позицию.

Чем известна Чернобаевка Херсонской области

Украинские военные постоянно избивают по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Дошло до того, что оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

Также по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в области есть своя "Чернобаевка" - это поселок Белогоровка, недалеко от которой ВСУ постоянно уничтожали понтонные переправы российских войск через Северский Донец и много вражеской техники. "Чернобаевку" можно найти и в других городах Украины.

Как сообщалось, в британской разведке считают, что принуждение оккупантов жителей Херсона выезжать из оккупированного города, а также вывоз реликвий и памятников свидетельствует об их намерениях ускорить выход из региона.

В то же время на правый берег Днепра в Херсонской области оккупанты доставили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих.

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ХерсонХерсонская областьЧернобаевка