С аэродрома Чернобаевки оккупанты вывезли всю технику (спутниковые снимки)

"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", - говорится в сообщении.

При этом в "Страткоме" напоминают, что с начала оккупации Херсонской области, даже постоянные уничтожения кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту, не были поводом покинуть их позицию.

Чем известна Чернобаевка Херсонской области

Украинские военные постоянно избивают по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Дошло до того, что оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

Также по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в области есть своя "Чернобаевка" - это поселок Белогоровка, недалеко от которой ВСУ постоянно уничтожали понтонные переправы российских войск через Северский Донец и много вражеской техники. "Чернобаевку" можно найти и в других городах Украины.