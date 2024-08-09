В Липецкой области после атаки дронов эвакуируют ряд населенных пунктов возле аэродрома

На территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Это объясняется произошедшими, вероятно, взрывами на военном аэродроме после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Эвакуации в Липецкой области подлежат населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Российский чиновник не говорит про горящий аэропорт, а рассказывает о необходимости экстренных служб осуществить "ликвидацию последствий детонации взрывоопасных объектов".

Вместе с тем, на карте можно заметить, что вышеуказанные населенные пункты, где проводится эвакуация жителей, расположены недалеко от военного аэродрома.

В Липецкой области эвакуируют четыре населенных пункта после взрывов в районе аэродрома в результате атаки дронов 9 августа (фото: скрин google.com/maps)

Позже липецкий губернатор уточнил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений.

"Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах", - рассказал он.

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В Главном управлении МЧС из Липецкой области в заявлении об инциденте подтверждают пожар на военном аэродроме в этом регионе.

Между тем в сети появились новые кадры о горящем аэропорту. Издание "Астра" пишет, что оно снято вблизи детонирующего после атаки БПЛА военного аэродрома в Липецке.

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Позже губернатор заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.

Также Артамонов рассказал, что по предварительным данным "в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек". Он добавил, что они – в больницах.

Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.

Атака дронов и "взрывная ночь" в Липецкой области

Ранее сообщалось, что в российском городе Липецк в ночь на 9 августа жаловались на "массированную атаку беспилотников". Местные власти говорили о работе ПВО в регионе.

Кроме того, липецкий губернатор заявлял о "детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий", и что в результате падения БПЛА был поврежден энергообъект. После этого последовали проблемы с энергоснабжением.

Между тем в российские медиа писали о пожаре на военном аэродроме в Липецкой области после серии взрывов в результате атаки беспилотников.