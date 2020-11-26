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АЕК - Зоря: що треба знати про матчі четвертого туру Ліги Європи

Афіни, Четвер 26 листопада 2020 17:39
АЕК - Зоря: що треба знати про матчі четвертого туру Ліги Європи
Фото: "Зоря" - АЕК (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Луганчани спробують використати свій останній шанс на груповому етапі

"Зоря" вирушила в гості до грецького АЕКа в рамках 4 туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами господарів поля. Луганчани програли всі три попередні поєдинки в групі.

26 листопада 19:55
Афіни, стадіон "Спірос Луїс"

За підсумками трьох турів український клуб посідає останнє місце в групі, не набравши жодного очка. АЕК, за який виступають українці Євген Шахов і Дмитро Чигринський, набрав свої єдині бали в першому протистоянні з "Зорею", обігравши її на виїзді з рахунком 4:1.

Крім цього луганчани на виїзді поступилися лідируючому на цей момент в групі "Лестеру" з рахунком 0:3, і "Бразі" на своєму полі - 1:2. Якщо "Зоря" програє знову, то ніякий плей-офф команді Віктора Скрипника вже не світить.

Прогноз

На думку букмекерів, греки знову мають шанс на успіх. На перемогу АЕКа можна поставити з коефіцієнтом 1,75, для порівняння, на тріумф "Зорі" оцінюється в 4,75. Нічийний результат поєдинку дорівнює 3,60.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться в четвер, 26 листопада, в Афінах на Олімпійському стадіоні. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:55 за київським часом. У прямій трансляцій українські вболівальники зможуть подивитись гру на телеканалі "Футбол 1". Також

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