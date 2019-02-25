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Адвокати Замани просять суд відмовити у задоволенні клопотання про арешт

Новини » Політика    25.02.2019 - 23:06
Адвокати Замани просять суд відмовити у задоволенні клопотання про арешт
Фото: суд над Володимиром Заманою (РБК-Україна)

Сторона захисту просила долучити до матеріалів справи документи про захворювання підозрюваного

Сторона захисту у справі колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Замани, підозрюваного у держзраді, просить Печерський суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури про тримання його під вартою. Про це в залі суду заявив адвокат Рогожук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Прошу суд відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Володимиру Замані", - сказав адвокат.

Раніше адвокат Замани заявив, що його підзахисний має проблеми зі здоров'ям.

Сторона захисту просила долучити до матеріалів справи документи про захворювання підозрюваного.

Нагадаємо, у Печерському районному суді міста Києва триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді. Сторона обвинувачення просить обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заману затримали у понеділок, 25 лютого, вручивши йому підозру у вчиненні державної зради.

Зі слів генпрокурора Юрія Луценка, колишній глава Генштабу ЗСУ протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань, також у ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.

Адвокат Замани заявив, що його підозрюваний не визнає свою провину.

Замана вчинив держзраду у змові з Януковичем, - слідство Замана розформував 70 військових частин у 2012-2014 роках, - Луценко
Новини України Збройні сили УкраїнидержзрадаВолодимир ЗаманаСуд
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