Адвокати Замани просять суд відмовити у задоволенні клопотання про арешт

Фото: суд над Володимиром Заманою (РБК-Україна)

Сторона захисту просила долучити до матеріалів справи документи про захворювання підозрюваного

Сторона захисту у справі колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Замани, підозрюваного у держзраді, просить Печерський суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури про тримання його під вартою. Про це в залі суду заявив адвокат Рогожук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Прошу суд відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Володимиру Замані", - сказав адвокат.

Раніше адвокат Замани заявив, що його підзахисний має проблеми зі здоров'ям.

Сторона захисту просила долучити до матеріалів справи документи про захворювання підозрюваного.

Нагадаємо, у Печерському районному суді міста Києва триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді. Сторона обвинувачення просить обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заману затримали у понеділок, 25 лютого, вручивши йому підозру у вчиненні державної зради.

Зі слів генпрокурора Юрія Луценка, колишній глава Генштабу ЗСУ протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань, також у ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.

Адвокат Замани заявив, що його підозрюваний не визнає свою провину.