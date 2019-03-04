Адвокати українських моряків готують індивідуальні скарги в ЄСПЛ

Полозов розповів про результат роботи адвокатів з українськими моряками

В настоящее время адвокаты формируют первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ из-за незаконного ареста украинских военнопленных моряков, которых РФ захватила в Керченском проливе. Об этом написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению. Также Полозов рассказал о результате работы адвокатов с украинскими моряками. Он отметил, что моряки уже 100 дней в РФ.

"С самого первого дня военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке. С каждым из них проводили "беседы" с целью получить признание вины в совершенном преступлении, либо показания на себя или боевых товарищей.

К некоторым из них подселили "специальных" сокамерников. Наши адвокаты смогли довести до военнопленных позицию о применении третьей Женевской конвенции. Все военные моряки заявили и следствию, и на судах, что они находятся под защитой Конвенции и являются военнопленными", - написал он.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

Однако суд в Москве признал законным продление срока ареста уже 20 из 24 украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. Моряков оставили под арестом до апреля.