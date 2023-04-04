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Адвокаты получили доступ к задержанному в России журналисту WSJ

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В России адвокаты задержанного "за шпионаж" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича смогли получить к нему доступ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Как отмечает издание, адвокаты встретились с задержанным сегодня, 4 апреля, в тюрьме.

"Они сказали, что здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за поддержку со всего мира. Мы поддерживаем Эвана и продолжаем призывать к его немедленному освобождению", - сказано в сообщении WSJ.

При этом в издании подчеркивают, что Гершкович делал то, чем занимаются журналисты. Он задавал вопросы и предоставлял свидетельства очевидцев событий в регионе.

"Его тюремное заключение совершенно необоснованно и является нападением на свободную прессу. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть Эвана домой в целости и сохранности, и не успокоимся, пока он не воссоединится со своей семьей", - заявляют в WSJ.

Напомним, 30 марта в российском Екатеринбурге правоохранители задержали Гершковича. Позже суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Россияне до сегодняшнего дня не пускали адвокатов к задержанному.

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