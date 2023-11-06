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Адвокаты Коломойского заявили об искусственных препятствиях для изменения меры пресечения

Понедельник 06 ноября 2023 17:17
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Адвокаты Коломойского заявили об искусственных препятствиях для изменения меры пресечения Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Адвокаты олигарха Игоря Коломойского жалуются, что его фактически лишили права на защиту и доступ в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из защитников Александра Лысака.

По его словам, 9 октября следственная судья Шевченковского районного суда города Киева оставила без рассмотрения ходатайство защиты об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому.

Адвокаты обжаловали это постановление в апелляционный суд, однако суд первой инстанции по сегодняшний день (почти месяц) до сих пор не направил материалы дела в апелляционный суд, что делает невозможным рассмотрение этой апелляционной жалобы. Заседание апелляционного суда перенесено 15 ноября 2023 года.

"Таким образом, Игорю Коломойскому оказывают очередные искусственные препятствия для изменения меры пресечения. Фактически это лишение права на защиту и доступ в суд. В этой ситуации мы видим очередные нарушения прав г-на Коломойского на справедливый суд, на разумные сроки рассмотрения соответствующих ходатайств и права на эффективный мера правовой защиты, которая гарантирована статьями 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав и основных свобод человека", - сказал он.

Напомним, 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января.

Как известно, Коломойский подозревается в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".

Коломойский находится под стражей с начала сентября с альтернативой залогу в 3 млрд 891 млн грн.

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