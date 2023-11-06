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Адвокати Коломойського заявили про штучні перешкоди для зміни запобіжного заходу

Понеділок 06 листопада 2023 17:17
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Адвокати Коломойського заявили про штучні перешкоди для зміни запобіжного заходу Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Адвокати олігарха Ігоря Коломойського скаржиться, що його фактично позбавили права на захист та доступ до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одного із захисників Олександра Лисака.

За його словами, 9 жовтня слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва залишила без розгляду клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському.

Адвокати оскаржили цю ухвалу до апеляційного суду, проте суд першої інстанції по сьогоднішній день (майже місяць) досі не направив матеріали справи до апеляційного суду, що унеможливлює розгляд цієї апеляційної скарги. Засідання апеляційного суду перенесено на 15 листопада 2023 року.

"Таким чином, Ігорю Коломойському чинять чергові штучні перешкоди для зміни запобіжного заходу. Фактично це позбавлення права на захист та доступ до суду. В цій ситуації ми вбачаємо чергові порушення прав пана Коломойського на справедливий суд, на розумні строки розгляду відповідних клопотань та права на ефективний захід правового захисту, що гарантовано статтями 5, 6 та 13 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня.

Як відомо, Коломойського підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку".

Коломойський перебуває під вартою від початку вересня з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.

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