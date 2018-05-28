Адвокат Трампа не виключив, що Мюллер може звинуватити президента в лжесвідченні

Мюллер погодився обмежити коло тем, які будуть розглянуті під час бесіди

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані не виключив, що спецпрокурор США Роберт Мюллер може упереджено поставитися до президента США і спробувати звинуватити його в перешкоджанні правосуддю або лжесвідченні. Про це колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані заявив в ефірі телеканалу CNN.

Разом з тим, Мюллер погодився обмежити до двох коло тем, які можуть бути порушені під час його розмови з американським президентом Дональдом Трампом.

Джуліані також повідомив, що стосовно двох тем юристи Трампа і підлеглі Мюллера "більш або менш досягли згоди". Таким чином, мова піде про питання, які стосуються тверджень про змову між передвиборним штабом Трампа та Росією, а також про звинувачення на адресу американського лідера в перешкоджанні правосуддю.

"Що стосується частини щодо змови, то ми цілком спокійні, тому що нічого такого не було. Відносно частиніи що стосується перешкоджання правосуддю, я не такий спокійний", - заявив адвокат.

Він відзначив, що його стурбованість пов'язана з тим, що у другому питанні "вся справа в інтерпретації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 травня Дональд Трамп заявив про готовність поговорити зі спеціальним радником Робертом Мюллером.