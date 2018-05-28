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Адвокат Трампа не виключив, що Мюллер може звинуватити президента в лжесвідченні

НовиниПолітика    28.05.2018 - 04:11
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мюллер погодився обмежити коло тем, які будуть розглянуті під час бесіди

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані не виключив, що спецпрокурор США Роберт Мюллер може упереджено поставитися до президента США і спробувати звинуватити його в перешкоджанні правосуддю або лжесвідченні. Про це колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані заявив в ефірі телеканалу CNN.

Разом з тим, Мюллер погодився обмежити до двох коло тем, які можуть бути порушені під час його розмови з американським президентом Дональдом Трампом.

Джуліані також повідомив, що стосовно двох тем юристи Трампа і підлеглі Мюллера "більш або менш досягли згоди". Таким чином, мова піде про питання, які стосуються тверджень про змову між передвиборним штабом Трампа та Росією, а також про звинувачення на адресу американського лідера в перешкоджанні правосуддю.

"Що стосується частини щодо змови, то ми цілком спокійні, тому що нічого такого не було. Відносно частиніи що стосується перешкоджання правосуддю, я не такий спокійний", - заявив адвокат.

Він відзначив, що його стурбованість пов'язана з тим, що у другому питанні "вся справа в інтерпретації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 травня Дональд Трамп заявив про готовність поговорити зі спеціальним радником Робертом Мюллером.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, встреча, Дональд Трамп, мюллер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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