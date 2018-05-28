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Адвокат Трампа не исключил, что Мюллер может обвинить президента в лжесвидетельстве

НовостиПолитика    28.05.2018 - 04:11
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мюллер согласился ограничить круг тем, которые будут затронуты во время беседы

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани не исключил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может предвзято отнестись к президенту США и попытаться обвинить его в препятствовании правосудию или лжесвидетельстве. Об этом бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил в эфире телеканала CNN.

Вместе с тем, Мюллер согласился ограничить до двух круг тем, которые могут быть затронуты во время его беседы с американским президентом Дональдом Трампом.

Джулиани также сообщил, что относительно двух тем юристы Трампа и подчиненные Мюллера "более или менее достигли согласия". Таким образом, речь пойдет о вопросах, касающихся утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией, а также об обвинениях в адрес американского лидера в препятствовании правосудию.

"Что касается части относительно сговора, то мы вполне спокойны, потому что ничего такого не было. Относительно части, касающейся препятствованию правосудию, я не так спокоен", - заявил адвокат.

Он отметил, что его обеспокоенность связана с тем, что во втором вопросе "все дело в интерпретации".

Напомним, ранее сообщалось, что 4 мая Дональд Трамп заявил о готовности поговорить со специальным советником Робертом Мюллером.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, встреча, Дональд Трамп, мюллер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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