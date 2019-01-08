Стан фігуранта "справи Веджіє Кашка" різко погіршився

Фото: Чапух Асан (з відкритих джерел)

Чапух Асану раптово стало погано

Фігуранту "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху раптово стало погано, його госпіталізували у лікарню Сімферополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію адвоката Айдера Азаматова в Facebook.

Адвокат зазначив, що 9 січня відбудеться чергове засідання по справі.

"Чапух Асану ага -фігурант так званої кримінальної справи "Веджіє Кашка" сьогодні вночі раптово стало погано. Його терміново госпіталізували в 6-у Міську лікарню м. Сімферополя у важкому стані для надання медичної допомоги. 09.01.2019 року в Київському р-ому суді Сімферополя призначено чергове судове засідання по цій кримінальній справі", - написав адвокат.

Чапух Асану ага -фігурант так званої кримінальної справи «Веджіє Кашка» сьогодні вночі раптово стало погано. Його... Опубліковано Айдером Азаматовим Понеділок, 7 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі підконтрольний РФ "суд" продовжив на 3 місяці арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху, Бекірк Дегерменджи, Казімії Аметову і Руслану Трубачу.

Як повідомляло РБК-Україна, адвокат Микола Полозов повідомив, що кримськотатарських активістів по "справі Веджіє Кашка" затримували екс-беркутівці. Адвокат розповів, що ця інформація є в матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі кримськотатарської громадської діячки Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет Росії в окупованому Криму.