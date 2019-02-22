Адвокат розповів, як проходили медобстеження поранених українських моряків в РФ

За словами захисника, такі дії РФ не відповідають вимогам щодо забезпечення медичної допомоги пораненим

У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, впрочем официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставила. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Полозов отметил, что моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера вывозили в больницу без соответствующего согласия, не уведомив о своих действиях.

"Его (Артеменко, - ред.) вывезли из СИЗО в городскую больницу №1 имени Пирогова в Москве, в течение 2-3 часов проводили какие-то медицинские манипуляции с использованием медицинской техники, при этом ему не говорили, что с ним делают. Он не давал информированного согласия на проведение тех или иных процедур, ему не сообщили о результате. Но для галочки теперь омбудсмен Москалькова, российские власти будут заявлять, что вот : мы обследовали раненых", - рассказал адвокат.

Информации о "обследовании" Василия Сороки пока нет, отметил Полозов. По словам защитника, такие действия России не соответствуют требованиям по обеспечению медицинской помощи раненым, а отсутствие официальной информации затрудняет установление диагноза, схемы лечения и реабилитации военнопленных.

"Конечно же нашим адвокатам раненые субъективно рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение", - рассказал адвокат.

Напомним, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что трех раненых украинских военнопленных моряков будет направлено на обследование в больницу. После этого адвокат сообщил, что в Российской Федерации провели формальный медицинский осмотр военнопленного украинского моряка Андрея Артеменко, который длился два часа.

До этого, а именно 14 февраля Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.